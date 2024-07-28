Англія

Японець просуває кандидатуру свого співвітчизника.

Опорний півзахисник Ліверпуля Ватару Ендо розповів, що мерсисайдський клуб перебуває в пошуках заміни для 32-річного лідера команди Мохамеда Салаха. Його слова наводить Goal.com.

"Пошук заміни для Мохамеда Салаха розпочався. Ліверпулю потрібно буде заповнити прогалину на цій позиції. Думаю, що не хто інший, як Такефуса Кубо, зміг би замінити Салаха", — сказав Ендо.

Чинний контракт єгиптянина з "червоними" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Минулого сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 44 матчі, забив 25 голів та віддав 14 результативних передач.

Раніше директор Ліверпуля Річард Г'юз прокоментував ситуацію з контрактами Вірджила ван Дейка, Трента Александра-Арнольда та Мохаммеда Салаха.