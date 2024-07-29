Англія

Пропозицію від Барселони гравцю просто набридло чекати.

Іспанський центральний півзахисник Серхі Роберто та каталонська Барселона — останні 18 років це були слова-синоніми, проте цього літа контракт 32-річного виконавця з клубом добіг до завершення.

"Блаугранас" висловлювали бажання продовжити взаємини з гравцем, проте на них чинять тиск фінансові обмеження Ла Ліги, тому новий контракт постійно відкладався колись на потім.

Зрештою, Роберто просто набридло чекати моменту отримання нової угоди, і він почав шукати собі новий клуб у статусі вільного агента.

Каталонська Жирона та амстердамський Аякс уже висловили своє зацікавлення в послугах гравця, але той дивиться виключно на клуби з АПЛ.

Там бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Вест Гем тримають іспанця в полі зору, проте наразі жодних пропозицій не надходило.

На відміну від Саудівської Аравії, де також зацікавлені в послугах Серхі.

У минулому сезоні півзахисник провів 24 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.