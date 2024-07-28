Нидерланды. Новость
32-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ередивізі.
Серхі Роберто, Getty Images
28 липня 2024, 18:26
Серхі Роберто може продовжити кар'єру в Нідерландах.
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Раніше стало відомо, що 32-річний футболіст покине Барселону на правах вільного агента.
За інформацією Фабріціо Романо, одним із клубів, які зв'язалися з іспанцем, є Аякс. Роберто розгляне всі варіанти найближчими днями.
У минулому сезоні Ла Ліги Серхі провів 14 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 2 асисти.