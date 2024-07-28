Нидерланды. Новость

32-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ередивізі.

Серхі Роберто може продовжити кар'єру в Нідерландах.

Іспанія трансферна. Літні переходи

Раніше стало відомо, що 32-річний футболіст покине Барселону на правах вільного агента.

За інформацією Фабріціо Романо, одним із клубів, які зв'язалися з іспанцем, є Аякс. Роберто розгляне всі варіанти найближчими днями.

У минулому сезоні Ла Ліги Серхі провів 14 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 2 асисти.