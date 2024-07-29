Англія

"Шпори" працюють на перспективу.

Лондонський Тоттенгем оголосив про підписання 18-річного південнокорейського вінгера Ян Мін Хека з команди Канвон. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

"Ми раді повідомити, що досягли угоди про перехід Ян Мін Хека до Тоттенгема з команди Канвон, за умови наявності дозволу на роботу та міжнародного допуску. Ян, якому у квітні виповнилося 18 років, уклав угоду, що діятиме до 2030 року, і приєднається до нас у січні 2025 року", — йдеться в заяві "шпор" на офіційному сайті клубу.

18-річний Ян Мін Хек виступав за дорослу команду Канвова з січня 2024 року. За цей час вінгер відіграв 25 матчів, у яких забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.