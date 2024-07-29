Англія

18-річний футболіст може підписати контракт із "синіми".

Челсі цікавиться 18-річним бельгійським воротарем.

Лондонці працюють над підписанням футболіста Генка Майка Пендерса, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. Власники клубу вважають Пендерса "новим Тібо Куртуа" і провели переговори з ним.

Бельгійський клуб готовий обговорити довгострокову угоду, за якої Челсі залишить Майка в Генку на правах зворотної оренди, що дасть змогу гравцеві продовжувати прогресувати.

Учора Пендерс дебютував у чемпіонаті Бельгії, не пропустивши від Стандарда (0:0). На його рахунку 7 матчів за збірну Бельгії U-19.