18-річний футболіст може підписати контракт із "синіми".
Майк Пендерс, ФК Генк
29 липня 2024, 20:53
Челсі цікавиться 18-річним бельгійським воротарем.
Лондонці працюють над підписанням футболіста Генка Майка Пендерса, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. Власники клубу вважають Пендерса "новим Тібо Куртуа" і провели переговори з ним.
Бельгійський клуб готовий обговорити довгострокову угоду, за якої Челсі залишить Майка в Генку на правах зворотної оренди, що дасть змогу гравцеві продовжувати прогресувати.
Учора Пендерс дебютував у чемпіонаті Бельгії, не пропустивши від Стандарда (0:0). На його рахунку 7 матчів за збірну Бельгії U-19.