Англія

Іспанець чекає рішення від аргентинця.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відреагував на новину про те, що аргентинський форвард команди Хуліан Альварес може піти з клубу.

"Я бачив інформацію, що Альварес думає про своє майбутнє. Добре, нехай думає. Потім він повідомить нам своє рішення. Хуліан багато грав у минулому сезоні.

Він хоче ще більше? Це нормальне бажання футболіста", — передає слова іспанського фахівця інсайдер Фабріціо Романо.

Минулого сезону 24-річний нападник узяв участь у 54 поєдинках, відзначившись 19 голами та 13 результативними передачами. Його ринкова вартість оцінюється в 90 мільйонів євро.