Перспективний голкіпер поповнив склад лондонського клубу.
Філіп Йоргенсен, Getty Images
31 липня 2024, 07:47
Цього трансферного вікна лондонський Челсі знову є помітним гравцем на трансферному ринку, адже клуб учергове за останні кілька років змінив головного тренера.
Енцо Мареска серед інших побажань щодо посилення стартового складу вказав також і на необхідність посилити позицію голкіпера, через що клуб почав відповідні пошуки.
І таки побачив достатньо перспектив у данському воротареві іспанського Вільярреала Філіпі Йоргенсені, який мав провідні показники серед гравців своєї позиції у минулому сезоні Ла Ліги, незважаючи на загалом велику кількість пропущених голів його командою.
Трансфер перспективного 22-річного виконавця коштував "синім" 24,5 млн євро.
У ніч на 31 липня "пенсіонери" офіційно оголосили про приєднання гравця до їхнього клубу.
Контракт строком до 2030 року.
Йоргенсен за минулий сезон пропустив 64 голи в 37 матчах та шість разів відіграв "на нуль".