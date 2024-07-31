Англія

Перспективний голкіпер поповнив склад лондонського клубу.

Цього трансферного вікна лондонський Челсі знову є помітним гравцем на трансферному ринку, адже клуб учергове за останні кілька років змінив головного тренера.

Енцо Мареска серед інших побажань щодо посилення стартового складу вказав також і на необхідність посилити позицію голкіпера, через що клуб почав відповідні пошуки.

І таки побачив достатньо перспектив у данському воротареві іспанського Вільярреала Філіпі Йоргенсені, який мав провідні показники серед гравців своєї позиції у минулому сезоні Ла Ліги, незважаючи на загалом велику кількість пропущених голів його командою.

Трансфер перспективного 22-річного виконавця коштував "синім" 24,5 млн євро.

У ніч на 31 липня "пенсіонери" офіційно оголосили про приєднання гравця до їхнього клубу.

Контракт строком до 2030 року.

Йоргенсен за минулий сезон пропустив 64 голи в 37 матчах та шість разів відіграв "на нуль".