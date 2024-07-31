Англія

Побудувати "дорослу" кар’єру в Англії з першої спроби не вийшло.

Перспективний англійський атакувальний півзахисник Шола Шортайр на юнацькому рівні вже тривалий час перебував на видноті, проте з переходом у "дорослу" команду Манчестер Юнайтед справи в нього якось не склались.

Із моменту його дебюту за "Червоних дияволів" наприкінці лютого 2021 року в домашньому матчі проти Ньюкасла (3:1) минуло вже три з половиною роки, проте навіть близько до боротьби за місце в стартовому складі гравець не наблизився.

У підсумку, англієць завершив свій контракт із п’ятьма матчами (61 хвилиною) в складі основної команди.

А наступним клубом на його шляху стане грецький ПАОК, який швидко погодив контракт строком на чотири роки й оголосив про цей трансфер.