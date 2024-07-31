Побудувати "дорослу" кар’єру в Англії з першої спроби не вийшло.
Шола Шортайр, x.com/PAOK_FC
31 липня 2024, 08:03
Перспективний англійський атакувальний півзахисник Шола Шортайр на юнацькому рівні вже тривалий час перебував на видноті, проте з переходом у "дорослу" команду Манчестер Юнайтед справи в нього якось не склались.
Із моменту його дебюту за "Червоних дияволів" наприкінці лютого 2021 року в домашньому матчі проти Ньюкасла (3:1) минуло вже три з половиною роки, проте навіть близько до боротьби за місце в стартовому складі гравець не наблизився.
У підсумку, англієць завершив свій контракт із п’ятьма матчами (61 хвилиною) в складі основної команди.
А наступним клубом на його шляху стане грецький ПАОК, який швидко погодив контракт строком на чотири роки й оголосив про цей трансфер.