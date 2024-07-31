Англія

30 мільйонів фунтів стерлінгів — сума, яку заплатили "бджоли" за Ігор Тьяго.

У поточне літнє трансферне вікно Брентфорд після попередньої домовленості в лютому офіційно оголосив про підписання нападника Брюгге Ігора Тьяго за 30 мільйонів фунтів стерлінгів, який став рекордним в історії клубу та підписувався як заміна для головної зірки команди Айвена Тоуні.

Утім, з дебютом в офіційних турнірах за команду Томаса Франка 23-річному бразильцю, який був визнаний найкращим молодим кравцем минулого сезону Ліги конференцій УЄФА, доведеться почекати.

Як повідомляє офіційний сайт Брентфорда, Ігор отримав травму меніска під час переможного спарингу з АФК Вімблдоном (5:2), через що рекордному новачкові лондонців знадобилася операції — її він успішно переніс.

Зазначається, що Ігор Тьяго, за попередньою інформацією, не гратиме до кінця поточного року. У минулій кампанії бразилець забив 29 голів та віддав 6 асистів у 55 матчах.