Англія

Гравець минулий сезон провів у оренді в Фулгемі.

Сенегальський фланговий захисник Фоде Балло-Туре перейшов до складу італійського Мілана ще влітку 2021 року із французького Монако за 5,4 млн євро.

Однак навряд чи можна стверджувати, що кар’єра 27-річного виконавця в Італії вийшла успішною.

Після невдалих спроб зачепитись за місце в стартовому складі, минулий сезон гравець провів у оренді в лондонському Фулгемі.

А коли повернувся назад до "россонері", то ті не знайшли йому місця в основній команді й тим часово перевели до резервного складу.

Такий розвиток подій Балло-Туре не влаштовує, тож він попросив клуб продати його в останній рік чинного контракту.

По гравця вже звернувся до Мілана англійський Іпсвіч, який цього сезону повернувся до "елітного" дивізіону.

Повідомляється, що клуби розпочали перемовини щодо повноцінного трансферу.

За сезон у Фулгемі Фоде зіграв вісім матчів (224 хвилини).