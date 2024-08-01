Гравець минулий сезон провів у оренді в Фулгемі.
Фоде Балло-Туре, Getty Images
01 серпня 2024, 08:38
Сенегальський фланговий захисник Фоде Балло-Туре перейшов до складу італійського Мілана ще влітку 2021 року із французького Монако за 5,4 млн євро.
Однак навряд чи можна стверджувати, що кар’єра 27-річного виконавця в Італії вийшла успішною.
Після невдалих спроб зачепитись за місце в стартовому складі, минулий сезон гравець провів у оренді в лондонському Фулгемі.
А коли повернувся назад до "россонері", то ті не знайшли йому місця в основній команді й тим часово перевели до резервного складу.
Такий розвиток подій Балло-Туре не влаштовує, тож він попросив клуб продати його в останній рік чинного контракту.
По гравця вже звернувся до Мілана англійський Іпсвіч, який цього сезону повернувся до "елітного" дивізіону.
Повідомляється, що клуби розпочали перемовини щодо повноцінного трансферу.
За сезон у Фулгемі Фоде зіграв вісім матчів (224 хвилини).