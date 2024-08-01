Англія

Цікава новина з Туманного Альбіону.

Бірмінгемська Астон Вілла погодила особисті умови контракту з нападником мадридського Атлетіко Жуаном Фелішом. Про це повідомляє Topskills Sports UK.

За інформацією джерела, "матрацники" хочуть отримати за 24-річного португальця не менше 40 млн. євро. Наразі обидва клуби продовжують переговори, щоб укласти угоду найближчим часом.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/24 Астон Вілла посіла четверту місце в АПЛ та зіграє у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Феліш не буде тренуватися з Атлетіко.