Цікава новина з Туманного Альбіону.
Феліш, getty images
01 серпня 2024, 11:30
Бірмінгемська Астон Вілла погодила особисті умови контракту з нападником мадридського Атлетіко Жуаном Фелішом. Про це повідомляє Topskills Sports UK.
За інформацією джерела, "матрацники" хочуть отримати за 24-річного португальця не менше 40 млн. євро. Наразі обидва клуби продовжують переговори, щоб укласти угоду найближчим часом.
Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/24 Астон Вілла посіла четверту місце в АПЛ та зіграє у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Феліш не буде тренуватися з Атлетіко.