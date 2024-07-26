Іспанія

Португальця хочуть якомога швидше продати.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш, який минулий сезон провів на правах оренди у Барселоні, повернувся до Мадрида, однак 24-річний португалець тренуватиметься окремо від команди. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, шансів на те, що Феліш залишиться в Атлетіко немає. Обидві сторони зацікавлені у якомога скорішому відході гравця.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Феліш зацікавив Астон Віллу.