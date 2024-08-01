Англія

Англієць дав свій коментар напередодні нового сезону.

Мейсон Маунт розповів про цілі Манчестер Юнайтед на майбутній сезон.

"Ми знаємо, на що ми здатні як команда, і я думаю, ми показали це наприкінці минулого сезону. У нас безумовно є склад, який може вигравати трофеї, і це найголовніше.

Ми продовжимо намагатися робити це і будемо зосереджені на цій меті, тому що це Манчестер Юнайтед. Нам потрібно підняти планку якомога вище, і ми знаємо, наскільки вона висока.

Тепер настав час показати це на полі. Але ми готові до цього — завоювати якомога більше трофеїв, виграти якомога більше матчів.

Це мета всієї нашої команди. Ми безумовно на одній хвилі", — заявив футболіст в інтерв'ю для сайту Юнайтед.

Півзахисник перейшов у манчестерський клуб із Челсі минулого літа за 60 млн фунтів. Через велику кількість травм Маунт пропустив чотири місяці минулого сезону. На його рахунку 14 матчів в АПЛ, у більшості з яких виходив на заміну, рідко граючи більше 45 хвилин за раз.