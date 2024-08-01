Англія

Черговий португалець перейшов до АПЛ.

Португальський нападник Жуан Педру Феррейра Сілва, більш відомий як Жота Сілва, провів непоганий минулий сезон у складі Віторії Гімарайнш, тож стало зрозуміло, що на батьківщині надовго він не затримається.

Тим паче, коли із запитом щодо трансферу 25-річного виконавця прийшов клуб із грошовитої АПЛ Ноттінгем Форест.

7 млн євро миттєвого виплату та ще 3 млн євро в якості потенційних бонусів зумовили рішення про продаж гравця для "чорно-білих".

Контракт підписано строком на чотири роки.

У минулому сезоні Жота за 42 матчі забив 15 голів та віддав сім гольових передач.