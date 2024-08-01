Англія

26-річний футболіст доступний для нового сезону.

АПЛ дозволила Вест Гему зареєструвати Лукаса Пакета на сезон-2024/25.

26-річний бразильський півзахисник буде доступний для участі в матчах у майбутньому сезоні.

Раніше футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила футболіста у впливі на гру з метою заробітку на ставках.

Раніше повідомлялося, що в протоколі FA міститься рекомендація про довічну дискваліфікацію футболіста в разі визнання його винним.

У минулому сезоні Пакета провів 43 матчі, забив вісім голів та віддав сім гольових передач.