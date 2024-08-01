26-річний футболіст доступний для нового сезону.
Лукас Пакета, Getty Images
01 серпня 2024, 15:30
АПЛ дозволила Вест Гему зареєструвати Лукаса Пакета на сезон-2024/25.
26-річний бразильський півзахисник буде доступний для участі в матчах у майбутньому сезоні.
Раніше футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила футболіста у впливі на гру з метою заробітку на ставках.
Раніше повідомлялося, що в протоколі FA міститься рекомендація про довічну дискваліфікацію футболіста в разі визнання його винним.
У минулому сезоні Пакета провів 43 матчі, забив вісім голів та віддав сім гольових передач.