Англія

Колишній асистент Клаудіо Раньєрі, на жаль, не зміг перемогти рак.

Колишній тренер та менеджер Лестер Сіті Крейг Шекспір пішов із життя у віці 60 років. Про це повідомляє Sky Sports.

Серце ексасистента Клаудіо Раньєрі періоду чемпіонського Лестера сезону-2015/16, який також працював із командою як тимчасовий керманич у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, перестало битися вранці першого серпня.

Минулого року у Шекспіра діагностували рак, на тлі чого фахівець проходив лікування. Він також був асистентом Найджела Пірсона, коли Лестеру вдалося уникнути вильоту з Прем'єр-ліги, видавши на фініші восьмиматчеву безпрограшну серію — це сталося за рік до сенсаційного чемпіонства.

"Хоча сім'я надзвичайно пишається його футбольними досягненнями як гравця, так і як тренера, для нас, його сім'ї, він завжди буде в першу чергу люблячим і коханим чоловіком , батько, син, брат і дядько.

Втрата є нищівною для всіх нас, і ми просимо залишити приватність у цей неймовірно важкий час, коли ми намагаємося змиритися з втратою дуже особливої ​​людини та оплакувати її", — опубліковано в заяві Асоціації тренерів англійської ліги від імені сім'ї.