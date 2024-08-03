Барселона змарнувала можливість підсилення вільним агентом.
Гвідо Родрігес, Getty Images
03 серпня 2024, 07:45
Ще за ходом другої частини минулого сезону каталонська Барселона поставила собі за мету влітку домовитись із мексиканським опорним півзахисником тоді ще севільського Бетіса про перехід у якості вільного агента.
Контракт 30-річного виконавця саме добігав до завершення, а Хаві дуже хотів його бачити у власному складі.
Однак Хаві на чолі "блаугранас" уже немає, а за часи роботи Ганса-Дітера Фліка про Гвідо, здається, навіть і не згадували.
У підсумку, гравцю набридло залишатись на ринку вільних агентів, і напередодні він досяг остаточної домовленості про підписання контракту з лондонським Вест Гемом.
Угода розрахована до 2027 року.
Мексиканець за минулий сезон провів 29 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.