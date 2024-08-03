Англія

Барселона змарнувала можливість підсилення вільним агентом.

Ще за ходом другої частини минулого сезону каталонська Барселона поставила собі за мету влітку домовитись із мексиканським опорним півзахисником тоді ще севільського Бетіса про перехід у якості вільного агента.

Контракт 30-річного виконавця саме добігав до завершення, а Хаві дуже хотів його бачити у власному складі.

Однак Хаві на чолі "блаугранас" уже немає, а за часи роботи Ганса-Дітера Фліка про Гвідо, здається, навіть і не згадували.

У підсумку, гравцю набридло залишатись на ринку вільних агентів, і напередодні він досяг остаточної домовленості про підписання контракту з лондонським Вест Гемом.

Угода розрахована до 2027 року.

Мексиканець за минулий сезон провів 29 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.