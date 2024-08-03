Англія

Фінішна пряма в переході футболіста.

Іспанський центральний захисник Хорхе Куенка в складі Вільярреал з моменту трансферу з юнацької команди каталонської Барселони виступав упродовж чотирьох сезонів, під час яких він також провів чимало виступів за Альмерію та Хетафе на правах оренди.

Однак минулий сезон 24-річний виконавець присвятив повністю "жовтій субмарині" й цей досвід дав йому шанс зробити наступний крок у кар’єрі вже цього літа.

8 млн євро — саме стільки лондонський Фулгем запропонував за гравця лінії оборони, а сам футболіст отримав п’ятирічний контракт на підпис.

Усі деталі цієї угоди вже зафіксовані, тож наразі іспанець проходить медичний огляд і має поставити свій підпис під контрактом із "дачниками".

У минулому сезоні Куенка провів 37 матчів (2655 хвилин), забив три голи та віддав один гольовий пас.