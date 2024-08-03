"Сороки" цікавляться гравцем збірної Англії.
Марк Геї, Getty Images
03 серпня 2024, 18:50
Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї опинився в сфері інтересів Ньюкасл Юнайтед, передає видання The Athletic.
Повідомляється, що клуби вже ведуть переговори щодо трансферу 24-річного англійця. Портал transfermarkt оцінює Геї в 38 млн євро.
Марком цікавився ряд більших європейських клубів, але саме Ньюкасл став першим, хто вступив у змістовні переговори з приводу потенційного переходу гравця. Його контракт із лондонцями розраховано до кінця червня 2026 року.
У сезоні-2023/24 Геї взяв участь у 29 матчах Крістал Пелес у всіх турнірах, відзначившись 1 асистом. Він також був основним гравцем збірної Англії на Євро-2024 (6 повних поєдинків).
Нагадаємо, що колектив із Лондона влітку придбав центрбека Бетіса Чаді Ріада.