Лондонський клуб не претендує на 26-річного вінгера.
ФЕДЕРІКО К'ЄЗА, GETTY IMAGES
03 серпня 2024, 20:29
Тоттенгем не претендує на вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.
Туринці готові продати 26-річного гравця цього літа, оскільки його контракт закінчується через рік, а переговори за новою угодою до успіху не привели.
Інтерес до італійця приписували низці клубів англійської Прем'єр-ліги, включно з Тоттенгемом, однак "шпори", схоже, не беруть участі в перегонах.
За повідомленнями Football Insider, лондонці не планують трансфер, незважаючи на чутки.
Серед претендентів на Федеріко К'єзу також фігурували Арсенал, міланський Інтер, Наполі, Рома і Бешикташ.
Transfermarkt оцінює вартість футболіста Ювентуса в 35 млн євро.