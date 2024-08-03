Англія

Лондонський клуб не претендує на 26-річного вінгера.

Тоттенгем не претендує на вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.

Туринці готові продати 26-річного гравця цього літа, оскільки його контракт закінчується через рік, а переговори за новою угодою до успіху не привели.

Інтерес до італійця приписували низці клубів англійської Прем'єр-ліги, включно з Тоттенгемом, однак "шпори", схоже, не беруть участі в перегонах.

За повідомленнями Football Insider, лондонці не планують трансфер, незважаючи на чутки.

Серед претендентів на Федеріко К'єзу також фігурували Арсенал, міланський Інтер, Наполі, Рома і Бешикташ.

Transfermarkt оцінює вартість футболіста Ювентуса в 35 млн євро.