Англія

Невпевнена хода команди тен Гага й дуже впевнена — колективу Слота.

Напередодні вночі за європейським часом у місті Колумбія в Південній Кароліні на полі Williams-Brice Stadium відбулось протистояння поміж Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.

Цей матч у команди Еріка тен Гага вийшов удалим тільки в плані спроби нав’язати боротьбу суперникам, але на рахунок на табло це жодним чином позитивно не вплинуло на користь номінальних господарів.

Два голи до перерви й один посеред другого тайму — захист Юнайтед учергове припустився помилок, але, й цього разу не обійшлось без вимушених замін — Вілла Фіша виносили за межі поля на ношах.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 0:3

Голи: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимікас, 61

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Скенлон, 83), Лінделеф (Беннетт, 46), Еванс (Фіш, 46), Амасс (Маррей, 73) — Каземіро, Кольєр (Еріксен, 62) Діалло (Антоні, 62), (Оєделе, 46) — Маунт (Вітлі, 62), Санчо (Матер, 73) — Рашфорд (Мактоміней, 46).

Ліверпуль: Келлегер (Ярош, 46) — Бредлі (Стівенсон, 72), Конате (ван ден Берг, 46), Кванса (Філліпс, 65), Цимікас (Чемберс, 66) — Гравенберх (Байчетич, 66), Елліотт (Мортон, 66) — Салах (Доак, 65), Карвалью (Ендо, 66), Джонс (Ніоні, 60) — Жота (Блер, 65).

Попередження: Фіш.