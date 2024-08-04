Англія

Це буде оренда на один сезон.

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс отримає шанс перезапустити кар'єру в Евертоні.

28-річний гравець не проходить в основний склад "містян", а нещодавня оренда у Вест Гем склалася для нього невдало. Тепер хавбек ось-ось вирушить в оренду — цього разу в Евертон.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "іриски" близькі до повної домовленості щодо умов угоди.

Келвін Філліпс належить Манчестер Сіті з літа 2022 року. На рахунку ексфутболіста збірної Англії один забитий м'яч у 31 поєдинку за колектив Пепа Гвардіоли у всіх турнірах.

Зазначимо, що поточний контракт Філліпса розрахований до середини 2028 року.