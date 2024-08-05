Англія

Бразилець відомий своїм універсалізмом.

Спроба англійського Норвіча піднятись до Прем’єр-ліги наприкінці минулого сезону зазнала невдачі через розгром у плей-оф від Лідса (0:4).

Після цього "канарки" запустили новий цикл формування складу й у прийдешній кампанії знову спробують подолати цей складний шлях до "еліти".

Однак робитимуть вони це вже без одного з найбільш універсальних футболістів Чемпіоншипу останніх двох років — бразильського центрального півзахисника Габріеля Сари, який може зіграти на будь-якій позиції в центральній вісі, а також на флангах оборони й атаки зокрема.

Очевидно, що гравець із такими здібностями на трансферному ринку оцінюється дуже високо, тому турецькому Галатасараю довелось викласти 18 млн євро за його перехід.

Цю суму "леви" виплачуватимуть дев’ятьма рівними траншами впродовж наступних трьох років.

Контракт підписано до 2029 року із зарплатнею в 2,75 млн євро за сезон.

Сара за два роки в Норвічі забив 21 гол та віддав 17 гольових передач у 96 матчах.