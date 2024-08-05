Англія

Команду Хулена Лопетегі поповнив гравець збірної Німеччини.

Нападник збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг став гравцем лондонського Вест Гема, перейшовши з дортмундської Боруссії. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".

Зазначається, що контракт з 31-річним німцем підписано на чотири роки. За інформацією Трансфермаркт, сума угоди склала 27 млн. євро.

"Я радий бути тут і не можу дочекатися, коли вийду на поле зі своїми новими партнерами по команді. Англійська Прем'єр-ліга — найкраща ліга у світі, і для мене зараз дуже вдалий час переїхати в Англію та грати за такий великий клуб, як Вест Гем", — заявив Фюллькруг прес-службі лондонського клубу.

Минулого сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Боруссію Д 46 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. Також на його рахунку п'ять матчів (171 хвилина) на Євро-2024 у складі збірної Німеччини та два забиті м'ячі.