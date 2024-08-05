Англія

"Сороки" працюють над підсиленням складу.

Ньюкасл знаходиться за крок від підписання захисника Крістал Пелес та збірної Англії Марка Геї. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, переговори між клубами ще не завершені, але очікується, що перехід 24-річного гравця буде підтверджено до найближчих вихідних. Обидві сторони впевнені, що угоду буде досягнуто. Узгодження особистих умов із захисником також не має стати проблемою.

Зазначається, що сума трансферу складе мінімум 60 млн. фунтів стерлінгів

Чинний контракт гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 38 млн. євро.

У сезоні-2023/24 Марк Геї взяв участь у 29 матчах Крістал Пелес у всіх турнірах, відзначившись 1 асистом. Він також був основним гравцем збірної Англії на Євро-2024 (6 повних поєдинків).