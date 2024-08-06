"Молотобійці" посилилися аргентинським виконавцем.
Гвідо Родрігес, фото Вест Гем Юнайтед
06 серпня 2024, 18:32
Опорний півзахисник Гвідо Родрігес завершив свій перехід до Вест Гем Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Деталі контракту 30-річного аргентинця з "молотобійцями" не повідомляються. Проте, за даними журналіста Фабріціо Романо, угоду з гравцем розраховано на два роки.
Бетіс, свій попередній клуб, Родрігес залишив на правах вільного агента. Склад представника Ла Ліги Гвідо поповнив узимку 2020 року.
На рахунку опорника 173 матчі за "зелено-білих" у всіх турнірах, в яких він відзначився 9 голами та 4 асистами.
Зі збірною Аргентини (30М, 1Г, 1А) Родрігес став чемпіоном світу та переможцем Копа Америка (двічі).