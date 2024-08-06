Англія

"Молотобійці" посилилися аргентинським виконавцем.

Опорний півзахисник Гвідо Родрігес завершив свій перехід до Вест Гем Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Деталі контракту 30-річного аргентинця з "молотобійцями" не повідомляються. Проте, за даними журналіста Фабріціо Романо, угоду з гравцем розраховано на два роки.

Our Argentinian Iron 🇦🇷 pic.twitter.com/KwJqSrl7qG — West Ham United (@WestHam) August 6, 2024

Бетіс, свій попередній клуб, Родрігес залишив на правах вільного агента. Склад представника Ла Ліги Гвідо поповнив узимку 2020 року.

На рахунку опорника 173 матчі за "зелено-білих" у всіх турнірах, в яких він відзначився 9 голами та 4 асистами.

Зі збірною Аргентини (30М, 1Г, 1А) Родрігес став чемпіоном світу та переможцем Копа Америка (двічі).