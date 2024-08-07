Англія

Але вибір усе одно залишитись за гравцем.

Трансфер шведського центрального півзахисника Єнса Каюсте із французького Реймса до італійського Наполі влітку минулого року за 12 млн євро — одна з нерозгаданих загадок минулої кампанії у виконанні тоді ще новоспечених чемпіонів Італії.

І оскільки Антоніо Конте вже почав працювати над формуванням складу, то вирішення питання подальшого працевлаштування 24-річного виконавця, який не належить до його планів, є одним з основних.

Добре, що хоч претенденти на гравця в наявності, і одразу два — англійські Брентфорд та Іпсвіч влаштували палку суперечку, але все одно пропонують умови, які Наполі задовольняють лише частково.

Новачки АПЛ цього сезону пропонують лише оренду з правом викупу, тоді як "бджоли" наполягають на зобов’язанні придбати футболіста після року в їхньому складі.

Саме останній варіант є найближчим до того, що хоче бачити Наполі від цього трансферу, тож усі наразі очікують рішення самого Каюсте.

Єнс за минулий сезон відіграв 35 матчів (1408 хвилин) та зробив дві гольові передачі.