Англія

"Шпори" хочуть підсилити лінію атаки.

Лондонський Тоттенгем може підписати нападника Брентфорда та збірної Англії Айвена Тоуні. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, "шпори" виявляють конкретний інтерес до 28-річного форварда, у якого залишається лише один рік за контрактом з Брентфордом.

Зазначається, що купівля нового нападника — ключовий пріоритет для лондонського клубу. Наразі немає пропозицій або помітних просувань щодо підписання Домініка Соланке, якого також пов'язують із Тоттенгемом, тому керівництво "шпор" збирається переключитися на гравця "бджіл".