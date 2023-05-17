Англія

Нападник порушив правила ставок.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні більше не зіграє в цьому році в футбол на професійному рівні, повідомляє офіційний сайт клуба.

Стверджується, що 27-річний футболіст отримав восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок. Він зможе зіграти не раніше 17 січня 2024 року.

Крім того, Айвен Тоуні буде повинен сплатити 50 тисяч фунтів стерлінгів штрафу.

Зазначимо, що англійський гравець звинувачується у 262 випадках ставок в період з 2017 по 2021 рік. Тоді він ще грав в нижчих дивізіонах країни.

Нагадаємо, раніше головний тренер Брентфорда Томас Франк заявив, що Тоуні може коштувати 100 мільйонів фунтів.