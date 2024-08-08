Англія

19-річний футболіст залишиться в нинішній команді на правах оренди.

Челсі оголосив про підписання Аарона Ансельміно.

19-річний захисник Бока Хуніорс проведе сезон-2024/25 в аргентинському клубі на правах оренди.

Повідомлялося, що сума трансферу склала понад 20 мільйонів доларів.

За Бока Хуніорс захисник дебютував лише в червні 2023 року, з того часу загалом узявши участь у 10 матчах клубу в усіх турнірах. На його рахунку 1 гол за команду з Буенос-Айреса.