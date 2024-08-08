Англія

В обох захисників пошкодження.

Гаррі Магвайр і Віктор Лінделеф можуть пропустити матч Суперкубка Англії.

Участь обох захисників у суботньому матчі між Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті перебуває під питанням через пошкодження.

Магвайр відновлювався після травми литкового м'яза, через яку не зміг потрапити до збірної Англії на Євро, тоді як Лінделеф мав справу з невеликим забоєм.

Раніше гравці брали участь у передсезонному турі Юнайтед у США. Магуайр зіграв по одному тайму в матчах проти Бетіса й Арсеналу, але пропустив гру з Ліверпулем. Лінделеф зіграв по тайму з Бетісом і Ліверпулем, пропустивши матч з Арсеналом.