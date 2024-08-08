Англія

Бразилець хоче грати за збірну і в АПЛ.

Рішарлісон пояснив, чому відмовився від переходу в лігу Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що в підписанні 27-річного півзахисника Тоттенгема зацікавлені Аль-Хілаль і Аль-Іттіхад.

"Пропозиція була, але моя мрія грати в збірній Бразилії і в Прем'єр-лізі для мене важливіша.

Це великі гроші, але мої мрії ще більші", — сказав Рішарлісон ESPN Brasil.

В АПЛ-2023/24 бразилець провів у складі Тоттенгема 28 матчів, відзначившись 11 голами і 4 асистами.