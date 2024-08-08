Англія

Роберто Де Дзербі хоче бачити в своїй команді англійського форварда.

Нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа все ще може перебратися до французької Ліги 1, оскільки марсельський Олімпік повернувся до переговорів із "канонірами". Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Марсель зробив лондонцям нову пропозицію щодо 25-річного англійця, який хоче перейти до команди Роберто Де Дзербі та зацікавлений його проєктом.

Утім, зазначається, що французький клуб продовжить наполягати на своїх умовах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал відхилив пропозицію у 27 мільйонів євро, бо прагне заробити на своєму вихованцеві щонайменше 35 млн євро.