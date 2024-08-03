Франція

"Каноніри" хотіли за свого форварда 35 мільйонів євро, відхиливши пропозицію в 27 млн євро.

Напередодні стало відомо про те, що нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко погодився перейти в Марсель, що ставить під питання трансфер Едді Нкетія, щодо якого велися офіційні переговори з лондонським Арсеналом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" відхилили пропозицію французької команди щодо англійця у 27 мільйонів євро, бо вони прагнуть заробити на своєму вихованцеві щонайменше 35 млн євро.

Зазначається, га тлі цього Марсель готовий вийти з переговорів з Арсеналом та зосередитися на інших варіантах, яким, схоже, і є Юссуфа Мукоко.

Нагадаємо, що раніше Марсель обрав П’єр-Еміль Гейб’єрг із Тоттенгема, Мейсон Грінвуд із Манчестер Юнайтед та Ісмаель Коне із Вотфорда. Також клуб Ліги 1 погодив трансфер таланта Інтера Валентина Карбоні (оренди з викупом за 40 млн).