Англія

"Дракони" оцінюють бразильського вінгера в 40 млн євро.

Вінгер Порту Галено отримав пропозицію щодо продовження кар'єри в англійській Прем'єр-лізі, оскільки Ноттінгем Форест сильно зацікавлений в його підписанні та зробив конкретні кроки у цьому напрямку, — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Утім, за інформацією джерела, Порту відхилив офіційну пропозицію "лісників", інтерес яких до 26-річного бразильця все ще залишається високим.

Зазначається, що Порту хоче заробити на продажі Галено близько 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Ювентус також зберігає інтерес.

У минулому сезоні Галено забив 16 голів та віддав 12 асистів у всіх турнірах за Порту. До слова, 4 голи та 3 асисти бразилець записав на свій рахунок у двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів.