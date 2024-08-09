Француз продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Жан-Клер Тодібо, Getty Images
09 серпня 2024, 15:59
Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо прийняв пропозицію Вест Гем Юнайтед, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що "молотобійці" візьмуть 24-річного француза в оренду до кінця сезону-2024/25. Угода включатиме зобов'язання викупу гравця за 40 млн євро. Французький клуб також отримає частину коштів від потенційного майбутнього продажу Тодібо.
Раніше захисника намагався придбати Ювентус. Протягом попередньої кампанії Жан-Клер узяв участь у 33 матчах Ніцци в усіх турнірах, відзначившись 3 асистами.
Співвітчизник і колега за позицією Тодібо Курт Зума, який зараз є гравцем Вест Гем Юнайтед, може змінити клубну прописку.