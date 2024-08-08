Центральний захисник лондонського Вест Гема Курт Зума найближчим часом залишить команду Хулена Лопетегі. 

Журналіст Девід Орнштейн повідомляє, що француз переїде в Шабаб Аль-Ахлі з Об'єднаних Арабських Еміратів. 

За інформацією від джерела, трансфер француза має відбутися на правах вільного агента, незважаючи на те, що у Зума залишається ще рік за контрактом із Вест Гемом. Сторони готові розірвати угоду за обопільним рішенням. 

Вест Гем вирішив заощадити на зарплаті Зума, тому керівництво клубу і погодилося відпустити футболіста безкоштовно. 

Нагадаємо, Курт виступав за "молотобійців" з літа 2021 року, коли перейшов із Челсі. 