Англія

Футболіст продовжить кар'єру за межами Європи.

Центральний захисник лондонського Вест Гема Курт Зума найближчим часом залишить команду Хулена Лопетегі.

Журналіст Девід Орнштейн повідомляє, що француз переїде в Шабаб Аль-Ахлі з Об'єднаних Арабських Еміратів.

За інформацією від джерела, трансфер француза має відбутися на правах вільного агента, незважаючи на те, що у Зума залишається ще рік за контрактом із Вест Гемом. Сторони готові розірвати угоду за обопільним рішенням.

Вест Гем вирішив заощадити на зарплаті Зума, тому керівництво клубу і погодилося відпустити футболіста безкоштовно.

Нагадаємо, Курт виступав за "молотобійців" з літа 2021 року, коли перейшов із Челсі.