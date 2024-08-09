Англія

"Шпори" домовилися з Борнмутом про перехід англійського гравця.

Центральний нападник Борнмута Домінік Соланке вже невдовзі має пройти медогляд перед трансфером до Тоттенгема, передає видання The Athletic.

Клуби АПЛ домовилися про перехід 26-річного англійця за 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що вихованець Челсі підпише 6-річний контракт із "шпорами".

У сезоні-2023/24 Соланке відзначився 21 голом і 4 асистами в 42 матчах за "вишень" у всіх турнірах.

Нападник Борнмута має стати найдорожчим придбанням в історії Тоттенгема. Наразі таким є перехід півзахисника Тангі Ндомбеле, за якого влітку 2019 року лондонці віддали Ліону 62 млн євро.

Для "вишень" продаж Домініка теж стане рекордним. Зараз таким є трансфер захисника Натан Аке, який влітку 2020 року приєднався до Манчестер Сіті за 45.3 млн євро.