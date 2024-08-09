Лівий вінгер Галатасарая Вілфрід Заха хоче повернутися до Крістал Пелес, передає журналіст Фабріціо Романо.

Між клубами зараз тривають переговори про орендну угоду щодо 31-річного івуарійця. Його контракт із "жовто-червоними" розраховано до кінця червня 2026 року.

Заха перебрався до Туреччини влітку 2023 року, коли залишив "орлів" на правах вільного агента. У сезоні-2023/24 Вілфрід узяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 5 асистами.

Нападник є вихованцем Крістал Пелес. На його рахунку 90 результативних ударів і 62 гольові передачі в 458 поєдинках за лондонців у всіх турнірах.

Це повернення до рідного для івуарійця клубу буде другим за його кар'єру.