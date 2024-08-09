Англія

Івуарієць залишив "орлів" лише трохи більше року тому.

Лівий вінгер Галатасарая Вілфрід Заха хоче повернутися до Крістал Пелес, передає журналіст Фабріціо Романо.

Між клубами зараз тривають переговори про орендну угоду щодо 31-річного івуарійця. Його контракт із "жовто-червоними" розраховано до кінця червня 2026 року.

Заха перебрався до Туреччини влітку 2023 року, коли залишив "орлів" на правах вільного агента. У сезоні-2023/24 Вілфрід узяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 5 асистами.

Нападник є вихованцем Крістал Пелес. На його рахунку 90 результативних ударів і 62 гольові передачі в 458 поєдинках за лондонців у всіх турнірах.

Це повернення до рідного для івуарійця клубу буде другим за його кар'єру.