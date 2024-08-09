Івуарієць залишив "орлів" лише трохи більше року тому.
Вілфрід Заха, Getty Images
09 серпня 2024, 20:33
Лівий вінгер Галатасарая Вілфрід Заха хоче повернутися до Крістал Пелес, передає журналіст Фабріціо Романо.
Між клубами зараз тривають переговори про орендну угоду щодо 31-річного івуарійця. Його контракт із "жовто-червоними" розраховано до кінця червня 2026 року.
Заха перебрався до Туреччини влітку 2023 року, коли залишив "орлів" на правах вільного агента. У сезоні-2023/24 Вілфрід узяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 5 асистами.
Нападник є вихованцем Крістал Пелес. На його рахунку 90 результативних ударів і 62 гольові передачі в 458 поєдинках за лондонців у всіх турнірах.
Це повернення до рідного для івуарійця клубу буде другим за його кар'єру.