Англія

"Містяни" працюють над підсиленням складу.

Манчестер Сіті зацікавлений у переході 28-річного вінгера мюнхенської Баварії Кінгслі Комана. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "містян" розглядає можливість оренди 28-річного француза з опцією викупу. На поточний момент немає переговорів між Баварією та МС, але вони повинні розпочатися найближчими днями.

Зазначається, що мюнхенський клуб готовий до відходу Комана, оскільки хоче заощадити на його заробітній платі.

Чинний контракт гравця з "ротен" розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 17 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Кінгслі Коман відіграв за Баварію 27 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.