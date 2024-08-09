Англія

Англійський фахівець підписав із "вовками" новий чотирирічний контракт.

Гарі О'Ніл та його тренерським штаб, Вулвергемптон

Гарі О'Ніл та його тренерським штаб, Вулвергемптон

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм головним тренером Гарі О'Нілом.

41-річний англійський фахівець підписав із "вовками" нову угоду, яка розрахована на наступні чотири роки.

Крім О'Ніла, нові контракти з клубом АПЛ підписали помічник головного тренера Тім Дженкінс, тренери першої команди Шон Деррі та Ян Берчналл, керівник воротарів Ніл Катлер та аналітик тренера першої команди Вуді Дьюар.

Нагадаємо, у минулому сезоні Вулвергемптон під керівництвом О'Ніла комфортно фінішував в середині таблиці АПЛ та дійшов до чвертьфіналу Кубка Англії.