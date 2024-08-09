Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм головним тренером Гарі О'Нілом.

41-річний англійський фахівець підписав із "вовками" нову угоду, яка розрахована на наступні чотири роки.

Крім О'Ніла, нові контракти з клубом АПЛ підписали помічник головного тренера Тім Дженкінс, тренери першої команди Шон Деррі та Ян Берчналл, керівник воротарів Ніл Катлер та аналітик тренера першої команди Вуді Дьюар.

Нагадаємо, у минулому сезоні Вулвергемптон під керівництвом О'Ніла комфортно фінішував в середині таблиці АПЛ та дійшов до чвертьфіналу Кубка Англії.