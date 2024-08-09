Англія

МЮ близький до здійснення двох трансферів.

Захисники мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауї перейдуть у Манчестер Юнайтед до кінця серпня. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, обидва клуби позитивним чином дивляться на здійснення цієї угоди. Між ними ведуться позитивні переговори. Якщо все піде за планом, то буде здійснено подвійний трансфер.

Зазначається, що керівництво МЮ вже домовилося з обома футболістами щодо умов особистих контрактів.

Минулого сезону Нуссаїр Мазрауї відіграв за Баварію 29 матчів та зробив чотири результативні передачі. В свою чергу Маттейс де Лігт прийняв участь у 30 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

Підкреслимо, що в разі переходу марокканця та нідерландця до МЮ, ці футболісти разом будуть грати вже у третій команді в своїй кар'єрі (Аякс, Баварія, Манчестер Юнайтед(?).