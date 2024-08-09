Німеччина

Нідерландець потрапив в неприємну ситуацію.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт може отримати тюремний термін за те, що покинув місце ДТП. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 7-го серпня, нідерландський футболіст перебуваючи за кермом свого автомобіля, зачепив машину, припарковану неподалік від клубного офісу Баварії. Однак після цього він не зупинився, а продовжив шлях на тренування. Свідок інциденту викликав співробітників правоохоронних органів, які відбуксирували та заблокували транспортний засіб Де Лігта.

На поточний момент поліція веде розслідування у зв'язку з цим інцидентом. Обвинуваченню необхідно довести, що 24-річний футболіст помітив, що зачепив інший автомобіль, і навмисно покинув місце аварії.

Німецькі юристи зазначають, що Де Лігту може загрожувати до трьох років позбавлення волі або великий штраф.