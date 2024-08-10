Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу за Суперкубок Англії-2024, який пройде 10 серпня і розпочнеться о 17:00.

Новий футбольний сезон в Англії традиційно відкриватиме матч за трофей Community Shield, який у цьому році розіграють між собою Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед — команди, що є заклятими та принциповими територіальними суперниками, які в минулому сезоні виграли Прем'єр-лігу та Кубок Англії відповідно.

СУБОТА, 10 СЕРПНЯ, 17:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті є постійним учасником Суперкубка Англії, проте так склалося, що безперечне домінування і гегемонія "містян" на внутрішній арені останні кілька сезонів саме на цей трофей поширюється доволі нечасто. Підопічні Хосепа Гвардіоли брали участь у трьох останніх матчах Community Shield, проте не змогли перемогти у жодному з них. Не виграли гравці Ман Сіті також в останньому фіналі Кубка Англії проти свого сьогоднішнього суперника, який пройшов всього 11 тижнів тому і завершився сенсаційним тріумфом Манчестер Юнайтед — говоримо "сенсаційним", бо треба враховувати, в якій формі на той момент перебували "червоні дияволи", і наскільки непереконливим був рівень їхньої гри фактично у всіх аспектах, що ставило під питання майбутнє Еріка тен Гага на посаді головного тренера команди.

Можливо, тріумф у найстарішому футбольному турнірі і вплинув на майбутнє нідерландського фахівця на чолі МЮ зі знаком плюс, а ми, у свою чергу, відкриватимемо новий футбольний сезон в Англії одним із найзапекліших дербі країни. Цікаво, що це буде лише восьмий випадок в історії Суперкубка Англії, коли цей матч копіюватиме фінал Кубка Англії — і це вперше з 2017 року та лише втретє у XXI столітті.

Статистика сьогодні на боці Манчестер Юнайтед не тільки через вищезгадані невдачі колективу Гвардіоли в таких поєдинках, але й банально через те, що жодна команда в історії не вигравала Суперкубок Англії більше разів, ніж це робили "червоні дияволи" (21). У той же час Манчестер Сіті може повторити антирекорд своїх же сусідів періоду 1998-2001 років за кількістю програних матчів Community Shield поспіль, якщо сьогодні вони вчетверте поспіль не зможуть виграти так звану "салатницю", тому шукати аргументи в історичних статистичних даних можна на користь обох команд, якщо цього дуже сильно захотіти.

Однак на що ще можна спиратися, коли напередодні на нас чекає фактично перша появу команд на офіційному рівні? Оцінювати їхню поточну форму і готовність за результатами в товариських матчах під час передсезонної підготовки немає жодного сенсу — хіба що стосовно кадрової ситуації в Манчестер Юнайтед, а саме з точки зору кількості травм, стан справ за літо у колектива тен Гага краще не став. Водночас є також питання щодо повноцінної готовності сьогодні зіграти у цілого ряду гравців Манчестер Сіті, які брали участь у фіналі Євро-2024 і тільки-но приєдналися до команди після своїх відпусток. Це говорить про те, що поєдинок як мінімум обіцяє бути інтригуючим, а свою перевагу віддамо Сіті банально через більший багаж досвіду у команди Гвардіоли.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,65, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70. Шанси на те, що "містяни" стануть володарями трофея, оцінюються в коефіцієнт 1,5, а "червоні дияволи" — 3,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Ортега — Р. Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Де Брюйне, Ковачич, Бернарду Сілва — Бобб, Голанд, Гріліш

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Онана — Далот, Еванс, Лісандро, Амасс — Мейну, Каземіро, Бруну Фернандеш — Амад, Зіркзе, Рашфорд

Не зіграють (орієнтовно): Фоден, Родрі, Стоунз, Вокер — Гойлунн, Йоро, Маласія, Шоу