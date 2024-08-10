Англія

Керманич "містян" відреагував на витрати конкурентів у літнє трансферне вікно.

Новий футбольний сезон в Англії традиційно відкриватиме матч за трофей Community Shield, який у цьому році розіграють між собою Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Напередодні цього протистояння головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів на питання щодо літніх витрат на трансфери з боку МЮ, а також лондонського Арсеналу, який вважається чи не головним конкурентом "містян" в боротьбі за чемпіонство АПЛ.

"Витрати Арсеналу та Манчестер Юнайтед на трансфери? Вони роблять це вже не перший рік! Багато років! Але це не новина. Це новина тільки коли Манчестер Сіті витрачає гроші", — заявив Хосеп Гвардіола на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед за Суперкубок Англії відбудеться в суботу, 10 серпня, о 17:00 за київським часом. Слідкувати за його ключовими подіями можна буде в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.