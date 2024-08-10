Англія

Барнслі орендував воротаря збірної США.

Воротар лондонського Челсі та збірної США Габріел Слоніна наступний сезон проведе у третьому за силою дивізіоні Англії. Про це повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів".

20-річний американець приєднався до Барнслі на правах оренди, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Челсі підписав Слоніну у 2022 році більш ніж за 9 мільйонів євро, проте з того моменту молодий воротар не провів за першу команду жодного матчу.

У минулому сезоні Габріел виступав на правах оренди за бельгійський Ейпен, з яким посів останнє місце та вилетів із вищого дивізіону країни, провівши загалом 34 матчів у всіх турнірах (пропустив 65 голів та 5 разів відстояв "на нуль").