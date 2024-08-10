Англія

Набуватиме досвіду в Чемпіоншипі.

Валлійський нападник Льюїс Кумас формально ще не завершив цикл підготовки в юнацьких командах англійського Ліверпуля, проте вже встиг зіграти шість матчів під орудою Юргена Клоппа та навіть забити два голи.

Проте чи отримав би 18-річний гравець хоча б таку саму кількість шансів під орудою Арне Слота — питання відкрите.

У "червоних" вирішили не ризикувати, і цього літа відправили нападника в оренду до Сток Сіті, який виступає в Чемпіоншипі.

Це буде річна угода без права викупу.