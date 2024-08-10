Англія

Француз переїжджає до Лондону.

Лондонський Вест Гем підписав центрального захисника Жан-Клера Тодібо з Ніцци. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".

Зазначається, що 24-річний француз перейшов у лондонський клуб на правах оренди з обов'язковим правом викупу влітку 2025 року.

За інформацією Фабріціо Романо, Вест Гем у боротьбі за Тодібо випередили туринський Ювентус.

Минулого сезону Жан-Клер Тодібо відіграв за Ніццу 33 матчі, віддав три результативні передачі і отримав три жовтих та одну червону картки.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем цікавиться Тріпп'єром.