"Молотобойці" серйозно працюють на трансферному ринку цього літа.
Тріпп'єр, getty images
08 серпня 2024, 10:24
Правий латераль Ньюкасла та збірної Англії Кіран Тріпп'єр може перейти до лондонського Вест Гема. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, "молотобойці" можуть спробувати підписати 33-річного захисника, якщо він буде доступний. Керівництво лондонського клубу ще не зверталося до "сорок" щодо Тріпп'єра, але повинно це зробити найближчими днями.
Зазначається, що в першу чергу Вест Гем хотів підписати правого захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку, але цей трансфер здійснити не вдалося, тому лондонці переключилися на ветерана Ньюкасла.
Чинний контракт Кірана з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.