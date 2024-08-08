Правий латераль Ньюкасла та збірної Англії Кіран Тріпп'єр може перейти до лондонського Вест Гема. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "молотобойці" можуть спробувати підписати 33-річного захисника, якщо він буде доступний. Керівництво лондонського клубу ще не зверталося до "сорок" щодо Тріпп'єра, але повинно це зробити найближчими днями.

Зазначається, що в першу чергу Вест Гем хотів підписати правого захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку, але цей трансфер здійснити не вдалося, тому лондонці переключилися на ветерана Ньюкасла.
Чинний контракт Кірана з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.