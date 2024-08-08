Англія

"Молотобойці" серйозно працюють на трансферному ринку цього літа.

Правий латераль Ньюкасла та збірної Англії Кіран Тріпп'єр може перейти до лондонського Вест Гема. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "молотобойці" можуть спробувати підписати 33-річного захисника, якщо він буде доступний. Керівництво лондонського клубу ще не зверталося до "сорок" щодо Тріпп'єра, але повинно це зробити найближчими днями.

Зазначається, що в першу чергу Вест Гем хотів підписати правого захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку, але цей трансфер здійснити не вдалося, тому лондонці переключилися на ветерана Ньюкасла.

Чинний контракт Кірана з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.