Англія

Аргентинець тимчасово змінив клубну прописку.

Атакуючий півзахисник Брайтона Факундо Буонанотте приєднався до Лестер Сіті на правах оренди, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Поточну кампанію 19-річний аргентинець проведе в колективі Стіва Купера. Контракт півзахисника з Брайтоном розраховано до кінця червня 2028 року.

Facundo the Fox 🇦🇷 🦊 pic.twitter.com/M5bT0GsKnO — Leicester City (@LCFC) August 10, 2024

У сезоні-2023/24 Буонанотте взяв участь у 36 матчах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Зазначимо, що 19 серпня "лисиці" прийматимуть Тоттенгем у 1 турі нової кампанії чемпіонату Англії.