Аргентинець тимчасово змінив клубну прописку.
Факундо Буонанотте, Getty Images
10 серпня 2024, 17:18
Атакуючий півзахисник Брайтона Факундо Буонанотте приєднався до Лестер Сіті на правах оренди, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Поточну кампанію 19-річний аргентинець проведе в колективі Стіва Купера. Контракт півзахисника з Брайтоном розраховано до кінця червня 2028 року.
У сезоні-2023/24 Буонанотте взяв участь у 36 матчах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.
Зазначимо, що 19 серпня "лисиці" прийматимуть Тоттенгем у 1 турі нової кампанії чемпіонату Англії.